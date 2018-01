Via Roma: al via l'operazione decoro, arrivano i cestini per cani

di Federico Rossi

BADIA POLESINE - Novità in arrivo asul fronte del decoro urbano. L'amministrazione, in collaborazione con Ecoambiente, ha intenzione di inserire nuovi cestini e di posare appositi distributori di sacchetti per la raccolta delle. Il progetto, intavolato dalcon la società che si occupa del ciclo rifiuti in Polesine, vuole risolvere una doppia problematica: la mancanza di contenitori per la raccolta delle cartacce in alcune vie del centro e la fastidiosa presenza di sporco lasciato dagli amici a quattro zampe durante le quotidiane passeggiate. I nuovi cestini verranno introdotti in via Roma, una delle principali arterie di accesso al centro cittadino. Non solo; a quanto pare l'impegno tenterà di mettere una pezza anche in altre vie di Badia sprovviste di un adeguato arredo.