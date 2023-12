ADRIA - Ancora numeri record per le multe in città. Ad ottobre la Polizia Locale ha notificato sanzioni per violazione del Codice della strada per 223.176 euro, con un andamento in netto rialzo rispetto agli ultimi mesi. Considerando la possibilità per gli automobilisti con il piede pesante di pagare entro 5 giorni, ovvero in forma ridotta, le sanzioni notificate si attestano a quota 184.552 euro. Tale somma deriva dalla differenza tra il totale degli importi delle sanzioni elevate notificate ed il totale del minore incasso, pari a 34.252 euro, beneficiando della riduzione del 30%. Di questi oltre 184mila euro, 148.336 euro sono infrazioni contestate con gli autovelox fissi. Pari a 36.216,49 euro invece le sanzioni per mancata osservanza dell'obbligo di comunicare il nominativo del conducente alla guida del mezzo quando è stata rilevata l'infrazione. Ancora una volta dunque gli autovelox della città di Adria si rivelano bollenti ed i misuratori fissi di velocità, installati per placare gli spiriti di chi ama andare troppo veloce, continuano a dimostrarsi degli autentici bancomat pronto cassa per l'amministrazione comunale.

AUTOVELOX REDDITIZI

A fare la parte del leone gli autovelox, le quattro postazioni fisse, una per ogni senso di marcia, presenti sulla strada provinciale 45, Adria-Loreo, e lungo la strada regionale 516 Piovese, Adria - Cavarzere. Ricordiamo che la maggior parte dei soldi incassati, non è detto poi che tutte le sanzioni vengano introitate, verranno investiti su strade e sicurezza stradale. Sempre in tema di multe l'esecutivo Barbujani ha invece approvato gli importi delle sanzioni stradali che saranno iscritte a bilancio nelle annate 2024, 2025 e 2006. Per ciascuno anno è stata contabilizzata la cifra di un milione e 100mila euro, più 15 mila euro di sanzioni da recuperare.

LAVORI IN VISTA

Sempre in tema di viabilità nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza di strade e marciapiedi del territorio comunale, mediante sistemazione e ripristino del sottofondo stradale ammalorato e successivi interventi di riempimento di parte del cassonetto stradale e di rifacimento del manto d'usura, palazzo Tassoni sta appaltando lavori per 95mila euro. E' invece di poco più di 5mila euro, la prima delle tre tranche che l'amministrazione comunale verserà ad As2 per sistemare le telecamere in città e nelle frazioni, molte delle quali non operative da oltre un anno e mezzo.

LIMITE ALZATO

Sempre l'esecutivo di palazzo Tassoni ha dato mandato al comandante della Polizia locale Pierantonio Moretto di predisporre l'ordinanza per ripristinare la velocità da 30 chilometri orari a 50 a Baricetta, nel tratto di strada della Sp 61 passante gli abitati di Cicese e Baricetta fra intersezione con la regionale 443 e intersezione con provinciale 4. La decisione di bassare il limite era erta stata presa dalla precedente amministrazione a seguito delle numerose segnalazioni relative al mancato rispetto dei limiti di velocità. L'esecutivo constatato che non si sono verificati incidenti, anche alla luce dei numerosi controlli da parte della Polizia Locale che proseguiranno con il tele laser. Inoltre il limite dei 30, essendo particolarmente basso, potrebbe creare ulteriori problemi di sicurezza stradale a causa di sorpassi o altre manovre azzardate da parte degli automobilisti.