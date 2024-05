Rugby, Ethan Derek Fisher: 23 anni, il primo colpo di mercato straniero per la FemiCz Rovigo

In attesa di sapere chi sarà il sostituto in panchina di Alessandro Lodi, la FemiCz Rugby Rovigo riparte dal mercato per la prossima stagione. Il primo grosso colpo straniero dovrebbe venire dal Sudafrica.

Si tratta del trequarti centro Ethan Derek Fisher, 23 anni, super tatuato, nato a Johannesburg il 29 gennaio 2001. È alto 1,84 per 96 chili. È un giocatore di Currie Cup Prima divisione, la scorsa stagione con gli Sharks di Durban e questa con i Pumas di Mbombela.

Viene descritto come un giocatore fisico, portatore di palla, in grado di ricoprire entrambi i ruoli di numero 12 e 13. Verrebbe a costituire una coppia di centri stranieri con l'argentino Facundo Ferrario, uno dei migliori anche nella semifinale persa domenica, con la sua doppietta e quella meta dove ha rotto quattro placcaggi, o in alternativa con i purosangue rossoblù Paolo Uncini e Matteo Moscardi.



Fisher non avrebbe le doti di gioco al piede di Abner Van Reenen, ma per potenzialità sembra un giocatore vicino al suo livello, visto le squadre da dove proviene e il mancato inserimento a 23 anni in una delle quattro franchigie di Urc. Per quanto riguarda le doti di impatto fisico, dovrebbe avvicinarsi alle caratteristiche di Ratuva Tavuyara. Se confermerà le aspettative, dovrebbe essere un centro che guadagna la linea del vantaggio e mette la squadra in avanzamento, caratteristica mancata al mercato e all'attacco rossoblù di questa stagione. Nel suo arrivo ci sarebbe anche lo zampino dell'indimenticato Bersagliere Jacques Momberg.



ALTRI ARRIVI E PARTENZE

Con il probabile arrivo di Fisher diventano quattro i nomi dei nuovi acquisti del mercato di cui è trapelata notizia. Fra i trequarti c'è il ritorno in rossoblù dal vivaio del Verona del rodigino Mirko Belloni, classe 2004, estremo dell'Italia Under 20 (dove approderà Lodi come assistente del ct Santamaria). Il ds Polla Roux deve trovare anche un'ala al posto di Leonardo Sarto, deludente per il suo potenziale in queste tre stagioni, al quale non dovrebbe essere rinnovato il contratto. Serve anche un mediano d'apertura da affiancare alla grande speranza Niccolò Teneggi, il cui rendimento è tutto da valutare dopo il grave infortunio. Jacob Atkins, capocannoniere del torneo, ritornerà infatti in Inghilterra. Ignacio Dogliani non dovrebbe essere riconfermato, anche alla luce della prestazione in finale, dove secondo le testimonianze raccolte sarebbe stato lui a non sentirsela di chiamare il drop del possibile sorpasso nell'azione finale.



Fra gli avanti, invece, gli arrivi riguarderebbero due giocatori. Il pilone siciliano dei Lyons Piacenza Antonio Tripodo, 24 anni, classe 2000, un destro di 120 chili per 1,90 che verreb be a coprire la casella del partente Vittorio Lastra Masotti, completando il reparto con Swanepoel, Pomaro e il gallese Walsh che non si rimetterà dal grave infortunio prima di metà stagione. Il tallonatore toscano Lapo Frangini, 22 anni, classe 2002, 1,85 per 107 chili, non più sotto contratto con la Federazione Italiana nell'Accademia Under 23 del Benetton, permit player questa stagione con il Mogliano. Dovrebbe completare un reparto già composto da Giulian e Cadorini, sostituendo Edoardo Ferraro, infortunato, al quale non sarebbe stato rinnovato il contratto.