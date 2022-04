ROVIGO - Un’informata da 90 infermieri e 29 Oss, oltre a tre tecnici di Radiologia, un dirigente medico di Gastroenterologia, uno di Medicina interna e uno di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica. Accanto a tutto questo, la nomina di una nuova apicalità, anche se non si tratta di un volto nuovo, bensì di una promozione “sul campo”. Il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Direzione medica ospedaliera dell’Ulss 5 è la dottoressa Carla Destro , che già dal 2020 ricopriva questo incarico come facente funzione. La dottoressa Destro, di Conselve, dal 1995 iscritta all’Albo provinciale dei Medici c hirurghi di Padova, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, la specializzazione in Igiene e medicina preventiva e in Geriatria e Gerontologia, oltre al master in Fisiopatologia c linica e dell’invecchiamento, dal 2004 al 2013 è stata dirigente medico nella Direzione m edica dell’ a zienda ospedaliera di Padova, dal 2013 al 2018 ha svolto attività di direttore medico facente funzione dell’ospedale di Piove di Sacco, a seguire, sino al 2020, con la stessa qualifica ha lavorato per l’Istituto oncologico veneto . E dal 2020 a oggi, sempre come facente funzione, alla Direzione m edica del presidio ospedaliero dell’Ulss 5.



PIÙ PERSONALE



Mercoledì il direttore generale Patrizia Simionato, intanto, ha deliberato l’assunzione di 29 Oss. Di questi, 8 sono necessari per sostituire operatori andati in pensione, 6 per l’attivazione dei posti letto di Gastroenterologia dal 14 marzo nella sezione di degenza della Geriatria 2 del presidio ospedaliero di Rovigo e 15 per assicurare le presenze di supporto all’attività assistenziale in Medicina, Geriatria, Neurologia, Chirurgia, Ortopedia, Cardiologia e Rianimazione di Rovigo, in Rianimazione e nell’Ospedale di c omunità di Trecenta, in Medicina e in Chirurgia di Adria. Mercoledì è stata deliberata anche l’assunzione a tempo indeterminato dei tre tecnici di Radiologia medica, nonché l’assunzione della dottoressa Anna Cominardi come dirigente medico di Gastroenterologia, utilmente posizionata nella graduatoria del concorso approvata da Azienda Zero il mese scorso. Per il nuovo dirigente medico di Medicina interna, invece, è stato deliberato l’avvio della procedura di concorso, mentre per il dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità p ubblica è già arrivata l’ammissione dei candidati ed è stata nominata la commissione.



IN CORSIA



È soprattutto il massiccio innesto di infermieri a balzare all’occhio, sia per il numero consistente, sia perché si tratta di una categoria professionale della quale in questo ultimo periodo è stata lamentata universalmente la carenza, soprattutto nelle case di riposo e nelle case di cura. «Prossimamente - sottolinea l’Ulss - l’azienda procederà all’assunzione di 90 infermieri, risultati idonei al concorso pubblico bandito ed espletato da Azienda Zero. Di questi, 60 saranno assunti a tempo indeterminato e 30 a tempo determinato per sopperire ad assenze varie».

Il direttore generale sottolinea come «le nuove assunzioni rappresentano un forte ampliamento e potenziamento del primo patrimonio aziendale e cioè il personale. L’impegno assunto un anno fa, dalla direzione dell’Ulss 5, di rafforzamento gli organici in tutti i profili professionali , si sta concretizzando e la deliberazione dello scorso 6 aprile va in questa direzione».