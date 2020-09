Ai domiciliari il presunto responsabile delle spaccate ai negozi, è un 19enne residente in città

ADRIA - E' ai domiciliari il 19enne accusato di una serie di reati continuati ai danni di negozi ed esercizi commerciali della città. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare con erresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Rovigo Pietro Mondaini su richiesta della locale Procura della Repubblica nella persona del pm Ermindo Mammucci, sono stati i carabinieri della stazione di Adria. Il 19enne è ritenuto responsabile di una serie di furti con la tecnica della “spaccata” avvenuti ad agosto.

Si tratta di un’attività criminale la cui serialità e la particolare tecnica criminale aveva suscitato una forte preoccupazione nell’ambiente imprenditoriale. Il responsabile, pur essendo molto giovane, è ritenuto soggetto dedito alla commissione di delitti contro il patrimonio, motivo per il quale ne è stata ravvisata la gravità e la pericolosità soggettiva.

Le indagini avviate nel corso dei delitti perpetrati sin da luglio 2020, sono state supportate da una serie di testimonianze e da indagini tecniche che si ritiene abbiano permesso di individuare l’identità del responsabile. Anche per tali circostanze è stata fondamentale la collaborazione delle stesse vittime che hanno fattivamente collaborato con la polizia giudiziaria per ricostruire le dinamiche criminose. © RIPRODUZIONE RISERVATA