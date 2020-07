Apicoltura, ora si può fare domanda per poter ricevere i contributi regionali

ROVIGO - Sono aperti i termini per ricevere i contributi regionali su attività collegate alla produzione del miele.

Ne dà notizia il Comune di Rovigo sottolineando che la legge regionale 23 del 1994 prevede interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura attraverso la concessione di contributi agli apicoltori singoli o associati per la realizzazione di investimenti.

Si tratta di contributi in conto capitale finalizzati a finanziare l'acquisto di arnie, api regine e famiglie, l'acquisto o la ristrutturazione di ambienti come le sale di smielatura, sia private che collettive, i macchinari per le operazioni di smielatura e lavorazione della cera e il materiale per esercitare il nomadismo. © RIPRODUZIONE RISERVATA