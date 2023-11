Annunci di vendita e affitto senza indicazioni sull'efficienza energetica: multe per 100mila euro a 5 agenzie immobiliari

ROVIGO - Sanzioni per 100mila euro perché mancava l'Ape.

Una decina in tutto le agenzie immobiliari che sono state controllate e la metà è risultata inadempiente rispetto alla norma che prevede la pubblicità della prestazione energetica degli edifici. L'attestato di prestazione energetica, che classifica da A a G gli immobili a seconda dell'efficienza, è infatti un documento previsto a tutela del consumatore, le cui informazioni devono essere indicate in tutti gli annunci ed è necessario sia per nuove costruzioni o ristrutturazioni vendute o affittate ma anche gli edifici già esistenti. Tutti i contratti di vendita o locazione devono contenere un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Ape, pena la nullità.