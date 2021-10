Rosolina cambia rotta e punta tutto su Grossato

ROSOLINA - Michele Grossato, classe 1975, celibe, un trascorso nel nel settore turistico e florovivaistico e nello staff del gruppo Pdl-FI in consiglio regionale, è il nuovo sindaco di Rosolina. Un vero e proprio plebiscito che ha portato Grossato al 73,79 per cento dei consensi e lasciato gli aversari senza alcuna possibilità: Tiziano Zago, candidato del centrosinistra e delfino del sindaco uscente Franco Vitale, ha sfiorato il 22 per cento e Patrizio Targa solo al 4,30.