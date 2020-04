Turismo, Albarella apre il nuovo parco giochi a prova di sicurezza Covid-19

ROVIGO – Il turismo balneare sull'Isola di Albarella sarà un successo anche nel post pandemia. La perla ambientale è pronta a riaprire garantendo gli sport individuali e la frequentazione del parco giochi rispettando le distanze di sicurezza.

A maggio sarà inaugurato il parco AlbarellaLand dopo il rinvio del taglio del nastro calendarizzato a Pasqua. Il piano elaborato dal Covid Manager e da una task force di esperti, prevede l'apertura dell'area gioco garantendo il distanziamento tra le attrazioni, che saranno tutte opportunamente igienizzate, collocate in un'area verde assai ampia dell'Isola senza problemi di assembramento, e anche gli elementi di arredo come panchine e tavoli per le famiglie sono collocati in modo da rispettare distanze e misure di sicurezza. Gli accessi, inoltre, potranno essere scaglionati grazie alla collaborazione dell'animazione per i bambini e le famiglie, che vigilerà anche sul rispetto di regole ben definite stabilite dai protocolli.

Anche il fitness per gli adulti è garantito in forma individuale. Si potrà praticare ogni forma di sport: dal triathlon sulle piste ciclabili e i percorsi attrezzati per la corsa, al duathlon, dal tiro con l'arco al golf, dal pattinaggio all'equitazione. Il nuoto è praticabile nelle acque libere del mare e dei fiordi, ma anche nella piscina olimpionica in via di preparazione. Proprio per l'uso delle piscine in questi giorni si stanno attendendo le direttive ministeriali per capire come usufruirne e che regolamenti adottare per il controllo degli accessi.

L'Isola di Albarella è facilitata a garantire il distanziamento interpersonale e il rispetto dei protocolli di sicurezza per le sue caratteristiche naturali, sia per lo sport e il divertimento, sia per la villeggiatura. Tanto per dare un'idea dei grandi spazi in spiaggia, saranno garantiti fino a 40 metri quadri per ombrellone. © RIPRODUZIONE RISERVATA