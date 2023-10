ADRIA (ROVIGO) - A distanza di cinque anni, i richiedenti asilo di Borgo Fiorito di Cavanella Po sono tornati ieri in piazza a protestare contro la qualità e la scarsa varietà del cibo, le lungaggini burocratiche alle quali sono sottoposti e l’esiguità del “pocket money” per le spese quotidiane. Tra le richieste , anche le sigarette. Qualche decina quelli che sono scesi in piazza, contro i quaranta del 2018. La protesta è rientrata dopo una mediazione con le Forze dell’ordine. Non è escluso che la protesta sia stata un’azione dimostrativa dopo che proprio Cavanella era finita sotto le luci dei riflettori a seguito delle risultanze della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. « La situazione a Cavanella Po è migliorata », aveva sottolineato il primo cittadino Massimo Barbujani la scorsa settimana in occasione de l l’ultimo consiglio comunale rispondendo a un quesito posto dai banchi d i Fratelli d’Italia dal consigliere Simone Ceccarello , che chiedeva quanti fondi fossero stati inseriti a bilancio sul fronte della videosorveglianza.

Sempre FdI aveva presentato una interrogazione sulla situazione di Cavanella Po, frazione finita la scorsa settimana anche sotto i riflettori della trasmissione “Fuori dal coro”. All’interrogazione sarà data risposta in uno dei prossimi civici consessi.

» . Il problema, legato allo spaccio di droga e prostituzione, con amplessi furtivi in auto anche sotto le finestre delle case, per i pochi residenti autoctoni di Cavanella Po ( una cinquantina rispetto ai 130-140 stranieri ospitati a Borgo Fiorito ) , non è risolto per Barbujani ma è comunque monitorato. « Il vero problema - ha spiegato - è dato dal fatto al Borgo Fiorito alle 19 chiude il servizio di guardiania e gli ospiti possono uscire indisturbati senza controllo. Io stesso ho visitato più volte Cavanella Po in queste due ultime settimane e mi sono fermato per alcune ore in paese » .

«Il via vai continuo di persone - ha sottolineato Barbujani - è diminuito. I continui pattugliamenti delle Forze dell’ordine e della nostra, su indicazione dell’assessore alla sicurezza Giorgio D’Angelo, si sono fatti notare e stanno producendo i primi frutti