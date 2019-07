​Buche sulle strade, l'asfaltatura la farà l'autodromo

di Guido Fraccon

ADRIA - L'Adria International Raceway asfalterà un tratto di strada comunale da Cavanella Po a Mazzorno Sinistro. I lavori sul tracciato stradale che oggi versa in condizioni pietose dovrebbero partire entro fine mese. «Le limitazioni al solo traffico residenziale del tratto stradale da Bottrighe a Cavanella Po, dal 3 giugno, si sono rese necessarie per la sicurezza dei cittadini, proprio per le condizioni in cui versa il manto stradale disastrato e in seguito alle tante segnalazioni avvenute via social e nei tre incontri con...