VENEZIA - Di Koubyb Bkhairia , il diciottenne tunisinoche ha impedito il suo accompagnamento al Cpr (centro per il rimpatrio) di Torino, a Venezia e nel Veneziano. Sparito dai radar delle forze dell'ordine e (ma chi lo sa) forse anche dall'Italia. Quello che è certo è che l'ordine di allontanamento volontario dall'Italia entro sette giorni che gli era stato notificato la mattina di lunedì 2 dicembre, è scaduto alla mezzanotte tra lunedì 9 dicembre e martedì 10, ieri. Che fine abbia fatto però nessuno - al momento - lo sa e lo può verificare. Nemmeno lo Stato stesso. Nel mondo perfetto (quello in cui ogni legge viene rispettata) Koubyb Bkhairia si è imbarcato sua sponte su un volo per la Tunisia. In mano un biglietto di sola andata, come ordinato dalla magistratura veneziana che aveva rimediato con la panacea