Sbagliano manovra: coppia annega con il cane nell'auto finita nel lago

PERGINE VALSUGANA - Due anziani, un uomo e una donna, lui di 83 anni e lei di 77, sono morti insieme al loro cane, finendo con la loro macchina nel lago di Canzolino in Valsugana, in Trentino. Probabilmente a causa di una manovra errata la vettura è uscita da un parcheggio, finendo nelle acque del laghetto che si trova a poca distanza da Pergine Valsugana. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che con l'ausilio dei sommozzatori, hanno recuperato le salme. La coppia era residente in Trentino. Con loro in macchina si trovava anche il loro cane. Nell'incidente ha perso la vita una coppia del posto, di Pergine Valsugana, lui classe 1936 e lei 1942. È morto con loro, rimasto intrappolato nell'abitacolo, il loro cane. La vettura è stata recuperata dai Vigili del Fuoco con l'autogru.

