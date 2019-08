Tragedia all'alba, Hyundai s'inabissa nel Naviglio Brenta: muore annegato

MIRA - Oriago di Mira, stamattina 26 agosto. Ore 6, è l'alba in Piazza Mercato quando un'auto, una Hyundai, finisce giù nel canale, il Naviglio Brenta che costeggia la piazza. L'auto si inabissa e viene trascinata dalla corrente. Dentro c'è un uomo anziano, di 84 anni. Non riesce a uscire in tempo. I vigili del fuoco si precipitano sul posto, ma per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare. È morto annegato. L'hanno ripescato più a valle, l'auto è stata trascinata dalla corrente per oltre cento metri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA