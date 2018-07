Tre vasti incendi: pericolo caduta massi, bagnanti allontanati dal lago

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIUSAFORTE MONTEREALE e VERZEGNIS - Trein Friuli Venezia Giulia stanno tenendo impegnati vigili del fuoco, operatori di protezione civile, uomini della forestale regionale, carabinieri e gli elicotteri della Prc del Fvg.Il primo, che arde da giorni, è quello del monte, in provincia di Udine, al confine con Vito d'Asio; è un rogo in quota. Interessa diversi ettari di una macchia di pini ed è sotto controllo. Sul posto ci sono gli uomini della forestale e i vigili del fuoco volontari di Moggio Udinese, oltre ai volontari della Prc di cinque comuni.Alle 11 di oggi, sabato 28 luglio, è scattato l'allarme per un incendio in Val Raccolana, tra i comuni die di. Siamo in quota e le fiamme, che sono state innescate da un. Nella notte di ieri, infatti, sulla zona si è abbattuto un forte temporale. Poi le temperature sono aumentate velocemente, fino a 35 gradi, alimentando la combustione. Il rogo non minaccia abitati, almeno alle ore 16 di oggi. Sul posto ci sono gli uomini della forestale regionale, i volontari di Protezione civile e l'elicottero della Protezione civile Fvg. Si accede a piedi solo da Resia, solo con mezzi fuoristrada, percorrendo uno sterrato.Altro incendio, scoppiato oggi, con una prima segnalazione alle 13.30, aValcellina, sul versante del; anche in questo caso si tratta di un incendio boschivo probabilmente causato da un fulmine. I pompieri di Maniago hanno raggiunto per primi l'area e la stanno presidiando per la tutela di chi transita sulla viabilità: il rogo, infatti, potrebbe causare lasulla carreggiata.I bagnanti e i turisti che si erano messi a prendere sole sulle rive del lago di Ravedis sono stati fatti allontanare per consentire all'elicottero della Protezione civile di Palmanova dicon la benna in piena sicurezza. In Friuli è allarme incendi.