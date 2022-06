Tragedia sull'Ortles, 23enne precipita per centinaia di metri: morto sul colpo

BOLZANO - In mattinata si è verificato un tragico incidente sull'Ortles (3.905 m s.l.m.). Un 23enne trentino è precipitato per centinaia di metri, riportando ferite mortali. Stando alle prime informazioni l'incidente si sarebbe verificato nel canale Minnigerode. L'allarme è stato dato dal compagno del giovane, con cui si trovava in quota, alle ore 10.30. Sono intervenuti il soccorso alpino di Solda e l'elicottero di emergenza Pelikan 1. Il giovane è morto sul colpo. La salma è stata trasportata a Solda.