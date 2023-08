Sui social Zaia cresce più dei big al governo: supera Meloni e Salvini in views e interazioni

Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte e Luca Zaia: sono questi i politici più social d'Italia. È quanto emerge dalla classifica del mese di luglio elaborata per PrimaOnline da Sensemakers. Ma se i tre leader nazionali rispettivamente di Lega, FdI e M5s mantengono le posizioni a fronte, tuttavia, di un calo trasversale tanto delle interazioni quanto delle video views, è il presidente della Regione Veneto l'unico a vedere un miglioramento in entrambe le metriche: +36% in interazioni e 4 volte di più il volume delle visualizzazioni. A tirare così tanto - spiega PrimaOnline - sono le views, con un video Facebook di Roberto Bolle che balla sotto la pioggia all'Arena di Verona e che da solo conta più di un milione di visualizzazioni.

Nella classifica sui politici social si osserva uno "scambio": a invertire le loro posizioni, al quinto e sesto posto, sono Gianluigi Paragone e Silvia Sardone con l'ex senatore che supera per appena 100mila "like" l'attuale membro parlamentare che, tuttavia, al contrario di Paragone, registra un sostanziale aumento di video views (+55%), trainate soprattutto da Facebook e dovuto ad un aumento di pubblicazioni (35%).