Scuole e centri estivi in Veneto: oggi il piano per l'estate Le regole Lanzarin: «Speriamo prima del 1 giugno»

Coronavirus Fase 2, riapertura di scuole e centri estivi per minore: un nodo fondamentale per il ritorno alla normalità. L'assessore alla Sanità del Veneto Manuela Lanzarin ha spiegato a grandi linee il progetto della Regione per garantire supporto ai genitori che lavorano attraverso un progetot di rientro a scuola e di apertura dei centri estivi per i bambini, si i piccoli dagli 0 ai 6 anni, ma anche per i minori sopra i 6 anni.



Scuole e centri estivi: le regole per riaprire

gruppi piccoli

misure di protezione

esterno

cambio delle scarpe

un unico genitore

Supporto economico in arrivo

Indicazioni e misure per la riapertura delle scuole nel Veneto: «Dovranno esserci, pochi bambini 0-3 e 3-6 anni,per educatori e insegnanti, si dovrà poter restare il più possibile all', dovrà essere previsto ilquando si entra negli interni,che li accompagna e, ovviamente, evitando assembramenti. Oggi presentiamo questo piano alla Fism e alle altre categorie. Abbiamo messo insieme tutte le proposte e confezionato questo piano. Oggi abbiamo anche un'audizione per il rientro scolastico e capiremo se a livello nazionale ci saranno altre aperture. Dalle indiscrezioni si parlava del primo di giugno, chiaro che ci auguriamo che tutto si possa fare prima», ha spiegato Lanzarin.La speranza di Lanzarin è quella di poter riaprire scuole e centri il prima possibile, ma anche di fornire a istituti e famiglia un aiuto concreto: «Noi cercheremo di dare tutto il supporto, successivamente valuteremo anche un supporto economico alle famiglie del Veneto».

