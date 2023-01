Scuola, «niente voti sotto il 4 in pagella». La proposta in Alto Adige: non hanno valore educativo

Niente 4 in pagella (o voti più bassi, ovviamente) perché non sono educativi. La proposta che accende il dibattito arriva dall'Alto Adige da Philipp Achammer, assessore provinciale alla scuola in lingua tedesca. «Non hanno alcun valore educativo e pedagogico», ha spiegato, incontrando però le reazioni perplesse anche dei colleghi. «lo sono per il merito e la professionalità dei docenti - ha detto l'assessore alla scuola in lingua italiana Giuliano Vettorato -. Facciamo poi tutte le valutazioni del caso, tenendo presente che con un "due", ad esempio, diventa complicato recuperare».

La proposta

Abolire i voti più bassi però non è una proposta che piace particolarmente. «Sarebbe solo un cambio normativo - spiega al Corriere dell'Alto Adige Laura Cocciardi, dirigente del liceo delle scienze umane Pascoli -, di fatto si fa già così. Ci sono questioni più importanti da risolvere». L'ok dovrebbe arrivare dal Ministero dell'Istruzione che però non sembra convinta dall'idea. Solo in un secondo momento si potrebbe modificare la legge provinciale del 2000 e la delibera di giunta del 2011.