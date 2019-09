Ghiraldo: «Veneto come Padova, sconti fiscali a chi riapre negozi chiusi»

VENEZIA - Agevolazioni fiscali per chi apre un negozio chiuso: l'esperienza di Padova, recentemente proposta anche a Cadoneghe, potrebbe estendersi a tutti i Comuni del Veneto. Ci crede il presidente regionale della Fida (il sindacato degli alimentaristi che fa capo a Confcommercio Veneto), Michele Ghiraldo, che lancia l'appello ai sindaci di tutta la regione perché adottino il modello già in vigore nella città del Santo.



Un accordo tra Ascom-Confcommercio e Comune che prevede, nei primi due anni di attività, agevolazioni fiscali per la riapertura di negozi chiusi da almeno 12 mesi e con una superficie fino a 500 metri quadri. Secondo l'accordo, le imprese in possesso dei requisiti previsti dal regolamento possono richiedere un contributo economico legato all'importo versato a titolo di Tari, canone Cosap e imposta di pubblicità e riparametrato a 365 giorni interi di attività. In questo modo, a 18 mesi dal bando "Riapriamo con te", sono 22 i negozi che hanno riaperto a Padova. Non solo in centro città, ma anche in molti quartieri periferici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA