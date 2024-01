​CONEGLIANO (TREVISO) - Si abbassano le serrande per altri due attività del centro. Ad essere colpiti non solamente i negozi, ma la ristorazione: chiusa definitivamente la storica pizzeria d’asporto di via Garibaldi. Verso lo stop anche il negozio di abbigliamento Cristina V. «Gentile clientela, con molto dispiacere e una serie di valutazioni, vi comunichiamo che lo staff di New Pizza 2000, dopo venti anni, chiude l’attività». Salutano commossi i titolari con un cartello affisso sulla porta d’ingresso. Un punto di riferimento in via Garibaldi per i giovani e le famiglie anche dei comuni limitrofi. Infatti, la consegna era offerta anche ai non coneglianesi, un servizio non da tutti. Una chiusura che non sembra però, come testimoniano le numerose recensioni positive, essere dettata dall’insuccesso.