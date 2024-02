TREVISO - Aumenta di anno in anno il numero di bar e locali in città, soprattutto in centro storico. Una crescita magari non sempre uniforme, ma costante. L’ultimo dato registrato dal settore Attività produttive di Ca’ Sugana certifica quello che per molti è un vero boom: nel 2022 i bar e gli esercizi pubblici in genere erano 568; nel 2023 il numero si è alzato a 583. La previsione è che nel 2024, considerando il vorticoso turnover degli ultimi mesi e la riconversione che tanti ex negozi stanno avendo, si arrivi a 600. Diminuiscono invece i plateatici, passati in dodici mesi da 238 a 222. Qui la spiegazione è molto semplice: il calo è fisiologico, dovuto più che altro alla fine degli sgravi varati dall’amministrazione comunale durante il periodo del Covid, quando a bar, ristoranti, osterie venne concesso di ampliare i plateatici a costi ridottissimi. Provvedimenti poi prolungati anche dopo l’emergenza ma, dopo un lungo periodo, cancellati. Una riduzione era quindi prevista. Ma mentre i bar crescono, altre attività commerciali fanno più fatica.