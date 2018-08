Blitz della Regione in 37 case di riposo Tutto ok ma a Rovigo un caso "non buono"

VENEZIA - Blitz a sorpresa della Regione Veneto in 37 strutture pubbliche e private per disabili e anziani. I funzionari si sono presentati venerdì 10 agosto e hanno controllato l'adeguatezza delle strutture e delle modalità con le quali viene erogata l'assistenza agli anziani e ai disabili.

buoni», ha riferito l'assessore regionale al Sociale, Manuela Lanzarin, presentando gli esiti dell'operazione alla stampa.



Si tratta del prosieguo del nuovo sistema di controlli e verifiche delle strutture sanitarie avviato a marzo. «Rispetto a marzo, quando erano state controllate 34 strutture per anziani - ha spiegato Lanzarin - questa volta abbiamo aggiunto anche le comunità alloggio e i centri diurni per disabili, che sono stati controllati dalle commissioni delle Ulss. I risultati ci dicono che il sistema, pur sicuramente migliorabile, è buono, se non ottimo, e che gli ospiti godono di buoni servizi. Solo una struttura per anziani, in provincia di Rovigo, è risultata non pienamente sufficiente, anche se non insufficiente, tra tutte quelle analizzate nel blitz».



«La nostra - ha sottolineato il presidente Luca Zaia - non è un'azione persecutoria nei confronti di qualcuno, ma solo un'azione di controllo, accompagnamento ed eventuale segnalazione alle autorità competenti».

«I risultati delle verifiche sono