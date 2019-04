Codacons Veneto perplesso: «I rimborsi devono essere integrali»

Il Codacons esprime la propria perplessità sugli esiti dell'incontro tra Governo e associazioni dei risparmiatori sul tema dei rimborsi. «Il premier Conte ha confermato la volontà del Governo di procedere a indennizzi automatici per chi ha un reddito inferiore ai 35mila euro e un patrimonio immobiliare entro i 100mila euro, e il ricorso all'arbitrato per tutti gli altri, ma rimangono alcuni paletti che giudichiamo un forte ostacolo a danno dei risparmiatori» spiega il Codacons in una nota. In particolare l'associazione dei consumatori boccia sia il limite del 30% di indennizzo per gli azionisti e del 95% per gli obbligazionisti, perché a nostro avviso il rimborso deve essere integrale, sia la volontà del Governo di non riconoscere ai risparmiatori interessi e rivalutazioni degli investimenti - espressamente chiesti dal Codacons al tavolo odierno - perché, secondo l'esecutivo, rallenterebbero le procedure di ristoro. Bene invece per il Codacons l'intenzione del Governo di tipizzare gli investimenti, creando categorie specifiche di casi allo scopo di velocizzare gli arbitrati.



Domani il Premier Conte proporrà una nuova norma destinata a superare quella già approvata dal Governo, in modo da iniziare subito a definire i rimborsi, spiega ancora il Codacons. «Occorre partire subito con l'erogazione degli indennizzi perché i risparmiatori attendono da 6 anni giustizia - afferma l'avv. Franco Conte, presidente Codacons Veneto presente all'incontro odierno - Il nostro obiettivo, tuttavia, è di giungere a rimborsi che coprano il 100% delle perdite, perché il risparmio deve essere tutelato interamente e i paletti introdotti dal Governo non appaiono in alcun modo giustificati»

