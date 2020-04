Ignora i divieti e si lancia col parapendio in Val d'Isarco: precipita, è grave

BOLZANO - Il «lockdown» non ferma gli appassionati di parapendio. Almeno non il 39enne che in Val d'Isarco, in Alto Adige, non ha saputo resistere alla tentazione di un volo finito, purtroppo per lui, malamente. E ha ignorato i divieti in vigore per l'emergenza coronavirus.

L'uomo, nel primo pomeriggio, è precipitato col suo parapandio nella zona di Caerna, frazione di Velturno. Soccorso dalla Croce bianca di Chiusa, è stato trasportato dal Pelikan 2 dell'elisoccorso all'ospedale di Bressanone con ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Caerna ed i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA