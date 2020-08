Temporali, nubifragi, grandine: non è ancora finita. Ma al Sud resiste il sole

Ancora forti rovesci e temporali. L'area di saccatura responsabile del maltempo che ha colpito l'Italia centro settentrionale nelle ultime 24-48 ore resta ancora molto attiva anzi nel corso della nottata ha sviluppato un minimo di bassa pressione fittizio sull'area tirrenica che le darà nuova energia.

Nelle prossime ore ancora temporali forti, grandine e clima autunnale al Centro Nord: recrudescenza dell'instabilità sulle regioni centrali peninsulari con temporali anche diffusi e localmente di forte intensità su Lazio, Toscana, Umbria, medio Adriatico, non escluse ancora grandinate e colpi di vento. Poi il grosso dei fenomeni tenderà a spostarsi tra il tardo pomeriggio e la sera verso levante liberando gradualmente dal maltempo le regioni tirreniche.Il tempo volgerà invece verso un miglioramento sulla Sardegna già per il pomeriggio. Rovesci e temporali intermittenti ma in forma più isolata sono attesi anche al Nord e saranno più probabili su Emilia Romagna, Triveneto e Liguria soprattutto dal pomeriggio quando il minimo tenderà a spostarsi verso l'alto Adriatico. Anche al Sud è atteso qualche piovasco o locale temporale, più probabile su Campania, Molise, nord Puglia e Sicilia.Resiste sole e caldo ancora all'estremo Sud: le correnti fresche associate al vortice non raggiungeranno ancora le estreme regioni meridionali dove il sole sarà prevalente e le temperature rimarranno molto elevate. Le massime in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sud orientale potranno raggiungere la soglia dei 36-37°C o persino superiori. Una diminuzione è attesa invece sulla Campania.Venti ancora forti, mari ocalmente agitati: la circolazione ventosa si manterrà ancora accesa sui bacini attorno alla Penisola, i venti saranno particolarmente intensi nel pomeriggio dai quadranti nord occidentali sul Tirreno centro meridionale mentre un libeccio moderato o forte continuerà ad interessare il medio alto Tirreno. Una rotazione dei venti è attesa anche sul medio alto Adriatico con venti che si disporranno da Nord entro sera. I mari saranno ancora tutti mossi o molto mossi, anche temporaneamente agitato nel pomeriggio il Tirreno meridionale.