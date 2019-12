Meteo, previsioni da Capodanno a Befana: nuovo anticiclone, sole e temperature su

Meteo favorevole per San Silvestro e Capodanno. Un rinnovato anticiclone è pronto a riportare sul nostro Paese un'atmosfera quieta e sonnecchiante disturbata solo da qualche possibile insidia. Ci avviamo dunque verso un ultimo dell'anno e un Capodanno sotto il segno dell'alta pressione e della quasi totale stabilità atmosferica al Nord, dove si attende bel tempo stabile, a parte la nebbia sulla pianura padana.

Vediamo dunque cosa ci riservano le previsioni per la nuova settimana. Partiamo ovviamente dalla giornata di lunedì 30 dicembre quando l'ormai affaticato flusso d'aria fredda sopraggiunto nel weekend, riuscirà a portare ancora qualche pioggia e alcune nevicate a bassa quota soltanto sulle estreme regioni del Sud. Clima rigido ovunque.

L'ultimo giorno dell'anno, martedì 31 dicembre, l'alta pressione comincerà a fare la voce grossa riportando una decisa stabilità atmosferica su tutta l'Italia, con rialzi nelle temperature. L'unica insidia sarà dovuta alla nebbia che comincerà a svilupparsi in forma più diffusa su molte aree della Pianura Padana e anche su alcuni tratti interni del Centro. Il rischio nebbia, di notte, sarà molto elevato soprattutto nel basso Veneto. Per il fenomeno dell'inversione termica, farà più freddo in pianura e più gradevole in montagna.

Le temperature saranno infatti in nuova e generale ripresa su gran parte d'Italia con valori che torneranno ancora una volta sopra la media del periodo eccezion fatta, come detto, dei settori pianeggianti del Nord. Questo piatto e calmo contesto meteorologico ci accompagnerà probabilmente fino alla vigilia del weekend quando, se tutto verrà confermato, proprio tra sabato 4 e domenica 5 gennaio 2020 una nuova e fredda minaccia sembra intenzionata ad affacciarsi all'Italia.

