Freddo polare, la conca sperduta del Veneto a 33,9° sottozero

È arrivato il freddo polare in Veneto con le temperature minime nelle aree alpine ben al di sotto della media, con -16 gradi ad Asiago, -13 a Sappada e -11 ad Arabba e Cortina. A Belluno -8. Ben più bassa, ma i meteorologi la indicano come una curiosità visto che si tratta di una conca in una sperduta area montana nel Vicentino, la minima registrata a Dolina Campoluzzo, -33,9 gradi. Il record per quest'area era stato registrato il 3 gennaio 2009 con -40,3 gradi. A Passo Cimabanche (Belluno), la minima è stata di -20 gradi, mentre a Piana di Marcesina (Vicenza), altra zona nota per le minime da brivido, -20,7. In Marmolada, a 3.256 metri d'altitudine, -21,2 gradi.



Le nevicate potrebbero manifestarsi nel tardo pomeriggio, specie nelle prealpi veronesi, ma non sono previsti al momento fenomeni intensi.

LE PREVISIONI - NEVE E MALTEMPO AL NORD

Per la giornata di oggi in diverse zone del Nord è prevista neve, anche a circa 400 metri di altitudine. Nuvolosità in aumento su tutto il settore. Addensamenti tra Valle d'Aosta, basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia e Triveneto. Temperature massime stazionarie in Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Venti moderati settentrionali al nord con rinforzi sulla Liguria.



VENTO E PIOGGE AL CENTRO, NEVE IN TOSCANA

Nuvolosità intensa su tutte le regioni con piogge sparse su Sardegna, Toscana, Lazio e Umbria. Sull'alta Toscana attese nevicate con quota neve a partire dai 400-500 metri. Temperature massime stazionarie, sulla Sardegna e sulle coste. Venti da moderati a forti di Maestrale sulla Sardegna. Agitato il canale di Sardegna, da poco mosso a mosso l'Adriatico.



MALTEMPO AL SUD

Piogge o rovesci diffusi su Sicilia centro orientale, Calabria, Basilicata ionica e Puglia salentina. Temperature minime in calo ovunque, in particolare sul centro-sud peninsulare e sulla Sicilia. Venti da deboli a moderati occidentali. Da poco mosso a mosso il mare Adriatico, con moto ondoso in aumento. Da mossi a molto mossi i rimanenti mari.

