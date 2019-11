LE PREVISIONI

Si sta per concludere in Veneto l'ultimo mese di uncontraddistinto da una, con eventi diimportanti, spesso a carattere sciroccale, forti e abbondanti,copiose in quota, rinforzi di vento molto significativi specie sulla costa e in montagna.Lo sottolinea oggi l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpav), ricordando che lehanno registrato un «andamento piuttosto anomalo», con minime spesso sopra la norma, a causa della frequente copertura nuvolosa, e soprattutto nei primi cinque giorni del mese e nell'ultima decade. «Particolarmente anomale» sono le minime di domenica 24 (12-13 gradi), condizionate dai venti di Scirocco, e le massime di lunedì 25 (20 gradi), favorite dal ritorno del sole e da una temporanea espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale, portatore di. La punta massima di lunedì è stata di 22.5 gradi registrata a Gaiarine, nel Trevigiano orientale. In molti casi le temperature massime di questo giorno rappresentano i record dell'ultima decade del mese di novembre degli ultimi 25 anni.