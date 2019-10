​Rapinati con lo spray al peperoncino al distributore automatico di sigarette

MERANO (BOLZANO) - I Carabinieri di Merano, Bolzano, hanno arrestato due persone per rapina. Intorno alla 4 e mezza di ieri due giovani si trovavano davanti a un distributore automatico di sigarette. Improvvisamente due passanti si sono fermati e hanno spruzzato dello spray al peperoncino sul volto di uno dei due. Mentre uno spruzzava, l'altro approfittando del momento di smarrimento della vittima ha strappato una collana d'oro dal collo della stessa. Quindi i due criminali sono scappati.



Immediato l'intervento sul posto dei carabinieri che hanno avuto indicazioni dalla vittima e dal testimone sui due da ricercare e, allertate le pattuglie sul territorio, hanno iniziato la caccia all'uomo. Caccia che peraltro è durata poco ed è andata poco lontano poiché, ancora in giro del centro meranese, i due sospettati sono stati rintracciati dai Carabinieri. I due, entrambi originari dell'Algeria ma uno di cittadinanza italiana e l'altro invece clandestino, ventenni, sono stati bloccati e accompagnati in caserma. Dalla perquisizione personale è saltata fuori una bomboletta spray di oleoresin capsicum (peperoncino). I due sono quindi stati arrestati per rapina aggravata in concorso e accompagnati al carcere di Bolzano a disposizione dell'autorità giudiziaria. La vittima, visitata presso il pronto soccorso meranese, guarirà in pochi giorni.

