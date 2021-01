Spari in strada con la pistola, poi il video pubblicato sui social: denunciati due ragazzi

MERANO - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Merano hanno denunciato un diciannovenne e un ventenne meranesi per esplosioni pericolose e istigazione a delinquere. I militari - precisa una nota - avevano scoperto sul web un video pubblicato sui profili social dei giovani poco prima di Natale su internet dove si vedono due persone, una delle quali impugna e arma una pistola, con la quale poi spara dei colpi in aria. Il video era stato girato in luogo pubblico e la pistola non aveva alcun contrassegno rosso sulla canna (il cosiddetto «tappo rosso»). I carabinieri sono quindi risaliti ai due giovani, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine e hanno perquisito i sospettati: a casa di uno dei due hanno trovato una pistola a salve, replica di una Beretta 92 di calibro ridotto, che è stata sottoposta a sequestro.

APPROFONDIMENTI AVEVANO 150 COLPI Si divertono a sparare in strada con la scacciacani: panico a... PAESE Podista centrato da una fucilata: «Ha sparato un cacciatore,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA