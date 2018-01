di Maria Elena Mancuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROSTICA –per il triennio 2018-2020. Marostica si aggiudica nuovamente ilche ilo assegna ai comuni dell’entroterra con meno di 15 mila abitanti.Una certificazione per il programma didei borghi del Bel paese, che viene rivalutata ogni tre anni secondo rigidi criteri di selezione.Il tutto al fine di individuare quellecaratterizzate da sostenibilità ambientale, patrimonio artistico-culturale e accoglienza di qualità.Oltre, nove le Bandiere arancioni in Veneto:in provincia dinel trevigiano,per il bellunese e, infine,per la provincia di Verona.Una mappa delle eccellenze che conta, la cui candidatura viene approfondita, anche sul campo, conValutazioni effettuate mettendosi nei panni del turista e analizzando ben, raggruppati in cinque macroaree: accoglienza, ricettività e servizi complementari, fattori di attrazione turistica, qualità ambientale e, infine, struttura e qualità delle località.Un riconoscimento che è anche unodato che, a seguito della candidatura, indipendentemente dall’esito, viene rilasciato ad ogni comune unstudiato ad hoc.Unae uno stimolo continuo per i comuni che, di volta in volta, sono sempre più spronati a migliorare per conquistare, o mantenere, il proprio posto in questa prestigioso albo arancione.Negli anni, infatti,che Marostica detiene da oltre un decennio.