Luca Zaia torna in diretta: «Il 78.9% dei veneti è vaccinato, restiamo in fascia bianca». 637 i positivi e 2 i morti nelle ultime 24

Luca Zaia torna in diretta oggi, 3 settembre 2021, per gli ultimi aggiornamenti su Covid-19 e vaccini in Veneto dalla sede della Protezione civile di Marghera. Il Presidente della Regione, che negli ultimi giorni ha ricevuto messaggi di minaccia dai no-vax, fornisce gli ultimi dati sui ricoveri e sui contagiati di questa lunga pandemia. Proprio in queste ore la polizia postale del Veneto sta indagando per risalire agli autori dei messaggi minatori da parte di no-Vax e no-Green pass che stanno prendendo di mira alcuni personaggi e siti. Gli inquirenti si stanno concentrando proprio sulle chat minatorie.

Ormai i contagi sono in aumento e i dati di Azienda Zero dimostrano che su 10 nuovi contagiati 7 sono non vaccinati o con una sola dose di vaccino.

IL BOLLETTINO

A fronte di quasi 13 milioni di tamponi eseguiti da febbraio 2020 sono 637 i positivi e 2 i morti nelle ultime 24 ore. 13.079 le persone in isolamento, 456.975 i postivi da inizio pandemia. 279 (-7) i ricovertai, dei quali 225 in area non crtitica (-5) e 54 in terapia intensiva (-1). 11.643 i decessi.

I vaccini

Incidenza in terapia intensiva al 5% e nell'area non critica al 3%. Siamo ancora in area bianca - dice Zaia -. Sono molti i vaccinati, solo ieri sono state somministrate 22.532 dosi, 6.312.541 i vaccini finora fatti. I veneti vaccinati o prenotati sono al 78,9%. Il 60% per ragazzi over 12 sono vaccinati già vaccinati o prenotati. Da oggi aperte le prenotazioni fino a fine settembre.

Terza dose

«Faccio un appello al governo, che si decida velocemente per la terza dose, il prima possibile - dice Luca Zaia, commentando le parole del premier Draghi - Il 21 settembre inizia l'autunno e se è sì per la terza dose e per i fragili, vuol dire che dobbiamo fare il focus sulla case di riposo, e per noi sono 30 mila ospiti. Esorto tutti coloro che non appartengono alle categorie fragili di farlo adesso, perché se parte la terza dose, e dalle parole del presidente Draghi lo sarà, tutti gli altri vanno in coda ai fragili»