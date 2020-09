Elezioni regionali Veneto, chi è Luca Zaia

Luca Zaia, 52 anni, negli ultimi mesi ha avuto una ribalta nazionale per la gestione della crisi Covid-19 ed è sostenuto dal centrodestra unito – Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – oltre che dalle due liste civiche Zaia Presidente e Lista Veneto Autonomia. Per la poltrona del Veneto sono 9 i candidati in corsa ma scalzare il governatore leghista uscente, Luca Zaia, pare un’impresa davvero dura.

Nato a Conegliano nel 1968 è presidente della Regione Veneto dal 7 aprile 2010. Laureato in Scienze della Produzione Animale presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine è stato anche presidente della provincia di Treviso dal giugno 1998 all'aprile 2005, nonché vicepresidente della giunta regionale del Veneto tra il 2005 e il 2008, con deleghe al turismo, all'agricoltura, allo sviluppo montano e all'identità veneta.

Tra l'8 maggio 2008 e il 16 aprile 2010 ha ricoperto l'incarico di ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Berlusconi IV.



