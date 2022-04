Zaia: «Generali, è un onore che imprenditori illuminati investano»

VENEZIA - «Non posso non rilevare che degli imprenditori illuminati, in tempi non sospetti, quando altri guardavano altrove, investivano in questa grande società. Una società veneta fino in fondo: Generali ha abbandonato l'aquila bicipite per scegliere il nostro Leone. Per noi è un onore pensare che ci siano imprenditori e un pezzo di Veneto che insieme investono e credono in questa società». È quanto afferma il governatore del Veneto Luca Zaia parlando di Generali in una intervista a Il Gazzettino. Sulla sfida in corso per la governance di Assicurazioni Generali il governatore spiega comunque che «non spettano a me giudizi: le decisioni spettano all'assemblea dei soci e su questo ho il massimo rispetto».

