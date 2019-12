Lince avvistata in Trentino: è sola e cerca una compagna Foto Video

di Remo Sabatini

Latorna in Italia, in particolare è stata avvistata in. Un esemplare diè ricomparso ad oltre sei mesi dall'ultima segnalazione. Questa lince era nata nel 2006, nel cantone del San Gallo, in Svizzera, denominata B132. Maschio, sarebbe arrivata nel territorio del Trentino nel 2008. La specie (Lynx lynx) èlungo l'arco alpino. Tanto che, oggi, al di là di qualche esemplare solitario nel Friuli, si conta una sola popolazione presente in territorio svizzero.Così, a poco più di due anni di età, B132 sarebbe stato costantemente monitorato grazie al radio collare che ne aveva permesso di seguire gli spostamenti seppure, gli avvistamenti, si sarebbero fatti sempre più rari. Anche e soprattutto per questo, le straordinarie immagini riprese poche ore fa da alcunidella sezione di Molina di Ledro, piccolo centro della provincia di, sui versanti di Tremalzo, assumono caratteri di eccezionalità e spiegano due cose: la prima, fondamentale, è che laè viva e, a quanto sembra, in buona salute, la seconda è che è sola. Sì, perchè il povero B132, è il solo esemplare della sua specie nel Trentino.