di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORNI DI SOPRA (Udine) - L’area faunisticadiapre le sue porte questo sabato 31 marzo; è uno dei luoghi tra i più belli della regione, immerso nella natura incontaminata, all’interno del Parco delleFriulane. «Si tratta di un habitat dove tutti possono osservare gli animali tra cui la splendida- spiega Ylenia Cristofoli, presidente della Cooperativa Pavees che gestisce il sito -. Durante la visita è il importante il rispetto per la fauna. L’osservazione non è scontata: richiede tempo e pazienza».L’area è stata progettata per permettere ai visitatori di osservare alcune specie che, in natura, contano pochi esemplari, spesso con abitudini di vita notturne. «Il visitatore deve impegnarsi nella ricerca degli animali ed è meglio munirsi di un binocolo; sarà certamente gratificato dalla possibilità di osservarli in un ambiente naturale».Due i percorsi didattico educativi: il primo, di un'ora e mezza circa, è una passeggiata all’interno dell’area mentre il secondo, di 2 ore e mezza, approfondisce gli aspetti delladel sito. L’area faunistica Parulana, di proprietà del Comune di Forni di Sopra, si sviluppa su una superficie di 5 ettari all’interno del Parco delle Dolomiti Friulane. Qui si possono osservare lince,Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, l’area faunistica resta aperta dalle 11 alle 17, con possibilità di ristoro. Fino al prossimo mese di giugno sarà possibile visitare l’area sabato, domenica e festivi, sempre dalle 11 alle 17, mentre per il periodo estivo sono previste aperture da martedì a domenica. Info www.areafaunisticafornidisopra.it.