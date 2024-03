San Martino di Lupari. Autovelox fatto esplodere lungo la Postumia, il sindaco: «Questi dispositivi salvano vite umane, è un atto vergognoso»

SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - Autovelox fatto esplodere nella notte tra il 9 e il 10 marzo lungo la Postumia a San Martino di Lupari. Qualcuno attorno alle 5 del mattino di domenica si è divertito con materiale esplosivo a far saltare la scatola di metallo che contiene le telecamere di misurazione di velocità. Le indagini sono in pieno svolgimento e sono curate dai carabinieri della compagnia di Cittadella coordinate dall'autorità giudiziaria.

É il secondo caso nell'Alta padovana dopo l'episodio di via Piovego a Villa del Conte. Chi ha agito pare non abbia lasciato tracce. Sono in corso controlli alla videosorveglianza presente in zona per tentare di risalire agli autori dell'atto vandalico. L'autovelox di San Martino di Lupari è posizionato in quel preciso punto da nove anni e da quanto si è appreso non è mai stato oggetto di critiche. Sconcertato il sindaco di San Martino di Lupari, Nivo Fior: «Questi dispositivi sono fondamentali a salvare vite umane.

Chi si macchia di questi reati vergognosi non si rende conto dei rischi che si incorrono lungo le strade se non si rispettano i limiti. Auspico una tempestiva indagine delle forze dell'ordine per risalire quanto prima agli autori del vandalismo». Viste anche le modalità differenti dei due attacchi, al momento si esclude che il colpo di domenica mattina e quello di Villa del Conte siano opera della medesima mano.