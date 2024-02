Casale di Scodosia. Dopo i velox distrutti anche i dossi: nel padovano li sradicano dall'asfalto

CASALE DI SCODOSIA (PADOVA) - Dopo gli autovelox, i velobox e i cartelli, ora tocca ai dossi. Nella notte tra venerdì e ieri, vandali al momento ignoti hanno smontato tre dossi rallentatori a Casale di Scodosia, piccolo comune a l margine sud della provincia di Padova. I vandali sono arrivati, armati apparentemente solo di un avvitatore a batteria, e hanno rimosso le viti che tenevano i moduli de i doss i ancorati all’asfalto. Poi li hanno gettati a bordo della strada e nel fosso. Il gesto si inserisce nell’onda lunga della disobbedienza civile che, negli ultimi mesi, ha visto ripetuti atti vandalici in Veneto a danno di dispositivi rivolti al controllo della sicurezza stradale, anzitutto gli auto velox presi di mira, tra gli altri, dall’ormai famoso Fleximan .

IL FENOMENO

Sono una ventina i dispositivi abbattuti , soprattutto in Polesine e nel Padovano ma anche ne l Bellunese (Passo Giau e Santo Stefano di Cadore) e nel la Marca (Riese Pio X) , dove ci sono stati atti vandalici anche contro i cartelli per il limite dei 30 chilometri orari e dei parcometri in centro a Treviso . In provincia di Padova poi il tema è caldo in questi giorni . A Cadoneghe è stato chiesto il rinvio a giudizio per l’ex comandante della polizia locale, Giampietro Moro e un altro agente accusati di falso (e il solo Moro di tentata concussione ) nell’ambito della scottante vicenda dei due autovelox della strada 307 che l’estate scorsa hanno staccato quasi 59mila multe e sono poi stati vandalizzati la notte tra l’8 e il 9 agosto 2023. Domani tornerà invece in funzione l’autovelox segato da Fleximan tra il 22 e il 23 gennaio a Villa del Conte, dopo che tra il 19 e il 20 gennaio era stato abbattuto il rilevatore sulla Monselice-Mare a Carceri. Quest’ultimo , n ella Bassa , è già stato ripristinato i giorni scorsi.

TOLLERANZA ZERO