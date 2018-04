Due tamponamenti tra tir in A4: 5 mezzi coinvolti, si esce a Latisana

di Paola Treppo

FRIULI e VENETO - Dueaccaduti lungo lahanno reso necessaria ladella autostrada nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 aprile. Alle 17.50 l'uscitaper chi arriva daè il casello diIl primo incidente si è verificato intorno alle 15.30 poco dopo l'uscita di San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste, a circa 2 km dal casello; si sono tamponati due mezzi pesanti e si sono formate. Sul posto sono intervenuti i mezzi di Autovie Venete, la polizia stradale di Palmanova e i vigili del fuoco. Non ci sono feriti.Il secondo incidente si è verificato in coda sempre in direzionea circa 6 km dal casello di Latisana; si sono tamponati treche hanno riportato notevoli danni. Lunghe le code. Anche in questo secondo schianto non ci sono feriti.