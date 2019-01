Frontale nella notte sulla Regionale: due morti carbonizzati

GORIZIA - Due persone sono morte carbonizzate in un incidente avvenuto la notte scorse a Gabria, frazione di Savogna d'Isonzo (Gorizia), lungo la strada regionale 55 del Vallone. Dopo uno scontro frontale, uno dei due veicoli è finito nel fosso e si è incendiato. I due occupanti sono deceduti all'istante.



Sul posto i Carabinieri che hanno svolto i rilievi e i Vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno lavorato per ore per il recupero delle salme.



Ancora non è stato reso noto il nome delle vittime

