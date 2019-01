Carambola contro l'auto dei vigili, non ce l'ha fatta Alessio, fan del Venezia

di Monica Andolfatto e Giacinta Gimma

È spirato dopo 9 giorni di agonia, ricoverato in rianimazione dell'ospedale di Mestre. Alessio Girardi, 43 anni, non ce l'ha fatta a superare i gravissimi traumi riportati nello schianto che lo ha visto coinvolto la sera dello scorso 27 dicembre sul cavalcavia di via Da Verrazzano. La sua Fiat Stilo, per cause ancora in corso di accertamento, dopo aver invaso la corsia opposta si è schiantata contro un'auto della polizia locale travolgendola e schiacciandola dopo un terribile testacoda, innescato con ogni...