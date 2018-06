L'amarezza di Galan: «La mia villa presa con i soldi della liquidazione» «Non avevo bisogno di denaro, nel '93 redditi da 461 milioni di lire»

di Marco Aldighieri

PADOVA - Completo beige, camicia azzurra, ieri mattina alle 9 l'ex doge Giancarlo Galan si è presentato in tribunale a Padova. Accompagnato dalla sua fedelissima amica Regina Bertipaglia, l'ex consigliera regionale forzista, è stato chiamato aper l'accusa al. L'ex carabiniere deve rispondere dei reati dipersonale, rivelazione e utilizzo di segreti d'ufficio in concorso con l'ex portaborse dell'allora governatore trevigiano Carlo Bernini, il settantenne Franco Ferlin, figura di spicco della politica veneta dei primi anni Novanta., che avrebbe avvisato attraverso l'amica Bertipaglia di una serie di indagini, quelle sul, in merito aL'ex dimora di Galan a Cinto Euganeo. E Galan, prima di entrare in aula attorniato da fotografi e giornalisti, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. «Lo scandalo Mose? Mi hanno fatto una enorme porcata. Ho avuto una liquidazione milionaria da Publitalia. Non avevo certo bisogno di soldi.. Poi ho preso un miliardo di lire di liquidazione. Non ero un povero cane. È chiaro che potevo permettermi villa Rodella e anche ristrutturarla. I soldi non mi sono mai mancati»...