PADOVA - È Sergio Giordani il più facoltoso di Palazzo Santo Stefano. Mentre a palazzo Moroni deve accontentarsi del terzo gradino del podio, preceduto dal leghista Ubaldo Lonardi che può vantare una dichiarazione da 1,3 milioni di euro e dall’ex candidato del centrodestra alle comunali del 2022 Francesco Peghin (688.169 euro), in questo caso con un imponibile da 226.771 euro il presidente della Provincia è in cima alla classifica dei redditi tra tutti i consiglieri.

A certificarlo è la pubblicazione dei redditi (dichiarazione del 2022 relativa ai redditi percepiti nel 2021) dei componenti del parlamentino di palazzo Santo Stefano. Un a classifica che vede al secondo posto, a 66 mila euro di distanza da Giordani, il sindaco di Abano terme, nonché consigliere con delega alla Promozione del Territorio Termalismo Federico Barbierato che può contare su un imponibile di poco superiore ai 160 mila euro.

In terza posizione, con oltre 102 mila euro c’è, poi, Paola Berto che in provincia ha la delega allo Sviluppo economico, nella vita fa la commercialista e che a Candiana è consigliera comunale per la civica Futuro insieme.

Passando invece ai due vicepresidenti, Vincenzo Gottardo ha dichiarato 37.465 euro, mentre Daniele Canella si è fermato a quota 33.466 euro. Fanalino di coda, con poco più di 11 mila euro è, invece, Monica Cesaro che in Provincia ha la delega all’Innovazione e che a Vigodarzere è consigliere comunale.



BENI MOBILI E IMMOBILI

Come sempre, accade, spulciando tra le varie dichiarazioni, spunta fuori anche qualche curiosità. Giordani, per esempio, dichiara di essere in possesso delle quote di 8 terreni a Rocca Pietore in provincia di Belluno, di 4 fabbricati a Padova e di un terreno a Vigodarzere.

Non solo. Tra i vari emolumenti percepiti, c’è anche una pensione Inps da 45 mila 300 euro lordi all’anno. Barbierato, poi, dichiara di possedere il 50% di un’abitazione e una Toyota Rav 4 del 2021. Durante il 2023, Gottardo ha ceduto due immobili.