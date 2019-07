Esodo estivo, weekend da bollino nero in autostrada: le previsioni

di E.B.

TRIESTE - E’ ildi una serie, quello di sabato 27 luglio, che contraddistingue l’esodo dei vacanzieri atteso per questo fine settimana. Un flusso molto molto intenso di veicoli, infatti, transiterà sulla rete di Autovie nelle giornate di oggi,. Le prime avvisaglie si sono registrate già ieri ma è nel tardo pomeriggio di oggi che i flussi diventeranno ancora più sostenuti soprattutto sulla A4 in direzione Trieste, osservato “speciale”, infatti, saràda dove transitano i turisti diretti verso la costa slovena e croata. Sicuramente sotto pressione il tratto San Donà di Piave – Nodo di Palmanova sempre in direzione Trieste e traffico intenso sulla A57 Tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Sabato 27 luglio la giornata da bollino nero e lo si vedrà fin dalle prime ore del mattino,Probabili congestioni in più punti della A4 da Venezia a Trieste e altrettanto probabili cose ai caselli in direzione delle località balneari. I mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo, nella giornata di sabato, dovranno rispettare il divieto di transito dalle 8 del mattino alle 22. Bollino rosso – ovvero traffico molto intenso – persia in A4 sia in A57 in entrambe le direzioni di marcia. Lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle sette del mattino alle 22. Il meteo non pare sarà amico dei vacanzieri durante questo week end, con piogge quasi certe nella giornata di sabato e temporali, anche forti, domenica.Più di 230 persone al lavoro sulle 24 ore fra tecnici degli impianti, operatori di sala radio, manutentori, esattori e ausiliari al traffico dotati di 25 automezzi di cui 14 furgoni; 4 pick-up attrezzati con “forche” per sollevare veicoli; 2 scooter; 1 pick-up; 2 veicoli di servizio; 2 autocarri frigo.per fronteggiare il traffico estivo, a cui si aggiungono ulteriori misure: soccorsi meccanici potenziati, soccorsi sanitari posizionati in punti strategici, reindirizzamento del traffico dalla A4 alla A34 Villesse Gorizia in caso di code, stretto collegamento con le centrali operative d’oltreconfine per gestire in collaborazione i flussi di veicoli in entrata e in uscitala maggior parte dei quali passano dalla barriera di Trieste Lisert. Una barriera dove, in una giornata normale si registranoche diventano 30 mila quando il bollino del traffico vira sul nero. Lo stesso livello di pressione si verifica al casello di Latisana: 5mila uscite di norma; 20 mila durante un sabato estivo, ovvero 4 volte tanto.