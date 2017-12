Escursionista vola per 50 metri nel Vallone e si rompe una gamba: salvato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO - Poco prima delle 13 l'eliambulanza diè decollata in direzione del, dove un escursionista era scivolato nel, tra il Rifugio Scalorbi e il Rifugio Fraccaroli, visto da alcuni scialpinisti di passaggio e da altre persone che, dato l'allarme, lo avevano raggiunto.L'eliambulanza ha sbarcato in hovering nelle vicinanze il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica, che ha prestato le prime cure al veronese G. Z., 55 anni, di, che, ramponi ai piedi, era caduto ruzzolando per oltre cinquanta metri con la conseguente probabile frattura di una gamba. Imbarellato, l'infortunato è stato recuperato con un verricello corto per essere trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Pronte a intervenire in supporto alle operazioni le squadre del