Covid Veneto, boom positivi: 1278 nuovi casi e cinque morti in 24 ore. Bollettino

Covid Veneto, nuovo boom dei positivi: 1278 i nuovi casi (erano 712 lunedì, 878 domenica) e cinque i morti rilevati dal bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 16 novembre.

Le persone attualmente positive sono 16.945, i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.881. Anche i guariti sono aumentati e sono oggi 464.465.

APPROFONDIMENTI 14 NOVEMBRE Covid in Veneto, altri 878 nuovi casi e 3 vittime in 24 ore, stabile... I DATI DI OGGI Il bollettino di domenica 14 novembre: in Friuli Venezia Giulia 396...

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Treviso (268), seguita da Venezia (251) e Padova (250), Vicenza (238), Verona (185), Belluno (40), Rovigo (35).

In aumento i ricoverati in ospedale: 390 (+9), di cui 325 (+8) in area non critica e 65 (+1) in terapia intensiva.

Vaccinazioni, il punto

Somministrate ieri 14.880 dosi di cui 1.016 prime dosi e 8.820 richiami (booster, cioè terze dosi). Il totale della popolazione residente che ha completato il ciclo cresce così a 3.616.802 (74,5%), con almeno una dose il 76,5%.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 16 novembre--->LEGGI E SCARICA