Covid in Veneto, altri 878 nuovi casi e 3 vittime in 24 ore, stabile il numero dei ricoveri ma 3 terapie intensive in più Il bollettino

Covid in Veneto, il bollettino di oggi, 14 novembre 2021. Cresce ancora la conta dei nuovi contagi da Coronavirus nella nostra regione con 878 nuovi casi, ma ieri - sabato - erano stati 1.125.

Contagi e vittime di oggi

Con questi nuovi contagi nelle ultime 24 ore sale a 491.301 il numero dei positivi da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 15.922 (+461 da ieri) infine tre le vittime del Covid, sempre nelle 24 ore, il totale dei decessi sale a 11.875.

I contagi nelle province venete

La provincia dove il Coronavirus registra il maggior numero di contagi è Vicenza - unica sopra i 200 - poi Padova, Treviso e Venezia. Sono 33 casi ciascuna, invece a Belluno e a Rovigo.

Ricoveri negli ospedali in Veneto

Stabile il numero dei malati di Covid ricoverati nei reparti ordinari, 299, ma sale invece il dato dei ricoveri nelle terapie intensive: 63 ovvero +3 rispetto a ieri.

Vaccini

In Veneto l'82,6% della popolazione vaccinabile, pari a 3.709.260 persone, ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid. Lo riferisce il bollettino regionale; la percentuale sale all'84,9% se si prendono in considerazione coloro che hanno fatto almeno una dose e hanno effettuato la prenotazione per la seconda. Ieri sono state somministrate 11.531 dosi, delle quali la maggioranza (7.094) sono terze dosi. Ad aver ricevuto l'addizionale sono stati 199.444 residenti, pari al 4,1% della popolazione vaccinabile.

