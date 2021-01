Veneto, le varianti sono 11 e non 8: non ci sono la sudafricana nè la brasiliana

PADOVA - Appartengono a 11 diverse varianti i virus Sars-Cov-2 caratterizzati in Veneto da novembre a oggi. Il dato emerge dal terzo report dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), pubblicato oggi, in cui sono descritte le caratteristiche genetiche del Coronavirus, per un totale di 61 campioni analizzati.

Quali sono le varianti

Delle 11 varianti individuate, quattro appartengono a una di quelle selezionate dal Centro Europeo per la prevenzione e controllo delle malattie (Ecdc), che destano preoccupazione e da monitorare con maggiore attenzione. Nessuno dei campioni analizzati finora appartiene alla variante sudafricana o a quella brasiliana. La variante inglese è stata identificata finora in 5 campioni, appartenenti tutti a persone provenienti dall'estero, da non attribuire quindi a casi circolanti sul territorio regionale.

Ultimo aggiornamento: 16:50

