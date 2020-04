Coronavirus Veneto, Zaia in diretta: cosa ha detto oggi 1 aprile 2020. «I dati cominciano a muoversi nella giusta direzione, ma non abbassiamo la guardia»

Coronavirus Veneto , Luca Zaia in DIRETTA Facebook oggi, 1 aprile 2020. Il punto stampa del presidente della Regione Veneto. I dati cominciano a muoversi nella maniera giusta, ma non abbassiamo la guardia. I focolai delle case di riposo ci preoccupano, stiamo facendo tamponi. Allestite le 825 terapie intensive e ne stiamo allestendo altre: siamo pronti a tutto.

IL BOLLETTINO DI OGGI

Crescono di 251 casi i positivi al Sars-Covid2 in Veneto, raggiungendo la quota di 9.625 da inizio dell'epidemia. Ma rallenta la curva dei decessi (+8), e si attenua la pressione per i ricoveri in area non critica (-14) e nelle rianimazioni (-2). Lo spiega il bollettino della Regione Veneto. I casi attualmente positivi (dato depurato da decessi e negativizzati) sono 8.543, quelli dei negativizzati virologici 592. I deceduti sono 473 - che salgono a 499 nel cumulativo con le persone morte anche in strutture extraospedaliere - Torna a salire, infine, il numero dei soggetti in isolamento, 20.275... (LEGGI TUTTO)

Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

La prima cura contro il Coronavirus sono i veneti che sonoo stati bravi, eccezionali. Ci dico che ho sentito il ministro Speranza, verrà fatto un nuovo provvedimento ma, anticipo, abbiamo già scritto un'ordinanza restrittiva per confermare le misure restrittive in essere e ci saranno anche alcune novità. Perché è fondamentale non abbassare la guardia.

Tamponi

Ne facciamo 11mila al giorno, ma mancano i reagenti, altrimenti potremmo arrivare a 20mila al giorno. Oggi forse il reagente portebbe essere fatto in casa, made in Veneto. I test rapidi stanno arrivando.

